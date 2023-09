Tremblement de terre au Maroc/ Témoignage de Baba Tandian: "Au moins 632 morts, 329 blessés et de nombreux dégâts enregistrés" Au moins 632 morts ont été enregistrés dans le tremblement de terre qui a ébranlé le Maroc dans la nuit du vendredi 09 septembre 2023. D’après les médias marocains, 329 personnes sont également blessées et hospitalisées. Et, il s’agit du plus grand seisme qui a frappé le Royaume chérifien. Hier nuit, beaucoup de marocains, craignant une reprise de l’éboulement ont dormi à belles étoiles. Avec des nattes et autres, la population, vivant la psychose de ce tremblement de terre a envahi les espaces publics. Baba Tandian, ancien président de la Fédération sénégalaise de Basket, présentement au Maroc témoigne de l’ampleur des dégâts et de la complexité de la situation. L’imprimeur a constaté que le drame a véritablement ébranlé les marocains.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Septembre 2023 à 15:39





