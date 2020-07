Très bonne nouvelle pour les usagers: l’autopont près des cimetières Saint –Lazare achevé et livré Par Macky Sall Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Juillet 2020 à 17:58 | | 0 commentaire(s)| En voilà une très bonne nouvelle ! Grand souci et source de multiples complaintes des usagers de la Voie de dégagement nord (VDN), les embouteillages seront bientôt rangés aux oubliettes ! Les autoponts qui vont soulager beaucoup de travailleurs qui prenaient cette voie, sont quasiment achevés : en atteste l’autopont situé près du cimetière Saint–Lazare déjà achevé et qui sera livré demain jeudi

Le Président Macky Sall qui semble avoir inscrit les infrastructures comme outils de l’émergence, vient de réaliser ces autoponts en 10 mois. Oui, car pour celui de Saint-Lazard, avec les travaux démarrés en aout 2019, malgré la crise, malgré de présumées tensions des trésorerie, les chantiers se sont poursuivis sans arrêt.



Cerise sur le gâteau, cet autopont situé sur la VDN, près du cimetière Saint –Lazare sera livré et ouvert demain jeudi. Et de source très sûre, comme dopé ces œuvres qui s’ajoutent aux bons points de son bilan, Macky Sall a dans son agenda, la volonté d’en créer 18 autres.



Bientôt la fin des embouteillages monstres souvent notés à Dakar ?



En tout cas, avec la fin de ces travaux, c’est déjà un ouf de soulagement pour beaucoup de dakarois, surtout les banlieusards .













