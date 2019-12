Très mauvais démarrage de la campagne arachidière: la Sonacos Lyndiane sonne l’alerte La présente campagne arachdière ne se déroule pas sous les meilleurs auspices pour la Sonacos, malgré la mise à disposition de 30 milliards pour l’achat des graines. Les producteurs préfèrent, en effet, vendre leur production à travers des circuits parallèles, à d’autres acheteurs, qui paient plus que le prix plancher de 210 francs fixé par l’Etat.

A la Sonacos Lyndiane de Kaolack, la situation est critique, l’usine tournant au ralenti. En effet, alors que 50 camions étaient déchargés par jour dans l’usine les années précédentes, cette année, c’est en moyenne 2 camions seulement qui sont déchargés par jour.



Et depuis le début de la campagne, pas plus de 30 camions ont été déchargés à la Sonacos Lyndiane. Ce qui a poussé les responsables de l’usine à lancer un appel à l’Etat, pour prendre les dispositions nécessaires, avant que la situation ne soit plus dramatique.



