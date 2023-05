Tribunal : Les gardes du corps armés d’Adji Sarr, interdits d’accès à la salle d’audience

L’ex masseuse Adji Sarr est arrivée peu avant 9 heures au Tribunal, vêtue de rouge. Mais au moment d’entrer dans l’enceinte du Tribunal, les gardes du corps de l’accusatrice de Sonko, qui sont des éléments du GIGN, ont été empêchés d’entrer.



D’après les informations rapportées sur place, les éléments du GIGN étaient tous armés. A cause de leurs armes à feu, ils ont été empêchés d’entrer dans l’enceinte du tribunal, pour participer au procès entre Adji Sarr et Ousmane Sonko.



A retenir que depuis des mois, voire plus d’une année, Adji Sarr est surveillée par des éléments du GIGN.