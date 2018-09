Tribunal de Dakar: Accusé d’avoir engrossé sa belle-fille, le sexagénaire parle d’une cabale

A seulement 14 ans, A. Samb traine une grossesse de 14 semaines. Une grossesse qu’elle impute à l’actuel mari de sa mère. Le beau-père qui risque 10 ans de prison, continue de nier les faits et crie une cabale contre lui, orchestré par sa belle-famille qui ne le supporte pas.



Même si au début la mère de la jeune fille avait refusé de croire à l’accusation de sa fille envers son époux, elle finit par y croire après que la petite fille s’est confiée pour la première fois à sa grande sœur qui a remarqué des changements morphologiques sur elle. La mère finie par prendre son courage à deux mains et déposer une plainte contre son mari pour viol et pédophilie. Une affaire qui risque de diviser à jamais cette famille.



En effet, le certificat médical confirme une défloration et, a également conclu à une grossesse de 14 semaines. A la barre, il a souligné qu’il est victime d’une cabale, montée de toutes pièces par la famille de sa femme. La jeune fille par contre maintient sa version, soutenant que, c’est bien son beau-père qui l’a engrossé, après avoir abusé d’elle à trois reprises.



Estimant qu’une mineure de 14 ans ne peut pas consentir valablement, le parquet a requis dix ans de prison à l’encontre du prévenu. La défense, ayant plaidé la relaxe au bénéfice du doute, l’affaire a finalement été mise en délibéré jusqu’au 4 septembre prochain.



Vox Populi