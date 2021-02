Tribunal de Dakar: Les partisans de Sonko feront finalement face au Procureur dans l'après-midi

Les militants de Ousmane Sonko arrêtés lundi dernier, lors des affrontements avec la police n'ont toujours pas fait face au procureur de la République. Déférés, dans la matinée du jeudi 11 février au tribunal de Dakar, ces mis en cause, qui sont de plus d'une quarantaine, sont arrivés par nombre réduit dans des fourgonnettes de la police. Ils sont déposés par la suite à la cave en attendant leur confrontation avec le parquet.



Toutefois, PressAfrik a appris de leurs conseils qu'ils seront entendus dans l'après-midi, entre 15 et 16 heures. Ces manifestants dont le leader est sous le coup d'une plainte pour "viols et menaces de mort" sont poursuivis pour "rassemblement illégal en raison de la covid-19", "atteinte à la sûreté de l'Etat", "rébellion et destruction de biens publics et destruction de biens privés".



A souligner qu'aucun dispositif sécuritaire particulier n'est devant le Palais de justice de Dakar. Et il n'y a pas une présence massive de militants pour soutenir leurs camarades de parti.

