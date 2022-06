Tribunal de Dakar : Mame Diarra Fam rejette les motifs de son arrestation

« Je ne faisais pas partie des manifestants. J’habite à Guinaw Rail Nord. Mais si je suis arrêtée à Sicap Baobab, c’est parce que j’allais rendre visite à Barthélémy Dias. Je faisais visiter la ville à mes deux enfants. Puisque, l’une est un grand fan de Barth. Donc, je voulais l’emmener le rencontrer », explique-elle.



D’après elle, c’est quand elle est arrivée devant la maison de Barth qu’elle a été appréhendée. « Le premier lot de gendarmes que j’ai croisé m’a laissée passer. Mais quand je suis arrivée à la porte, j’ai senti un gendarme me malmener, avant de me conduire dans la fourgonnette. J’ai juste entendu mes enfants crier ” maman qu’est-ce qui se passe », révèle-t-elle.



Toutefois, Mame Diarra Fam reconnaît qu’elle était au courant qu’il y avait une manifestation. Mais, précise-t-elle, « quand j’ai appelé Barth, il m’a affirmé qu’il n’y avait plus aucun incident chez lui et que les choses s’étaient calmées ».