Tribunal de Dakar : Retour de parquet pour Cheikh Bara Ndiaye, Ndeye Ndack et Pape A. Touré Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juin 2023 à 20:49 | | 0 commentaire(s)|

Présentés ce mercredi devant le procureur de Dakar, Cheikh Bara Ndiaye, Ndeye Ndack Touré et Pape Abdoulaye Touré ont tous fait l'objet d'un retour de parquet. Ce dernier est interpellé lors des manifestations de la semaine dernière. Tandis que l'animatrice le Chroniqueur ont été arrêtés quelques jours plus tard pour divers motifs.



Source : https://lesoleil.sn/tribunal-de-dakar-retour-de-pa...

