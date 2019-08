Tribunal de Dakar: Un couple de magistrats fait condamner un taximan à 6 mois ferme

Un chauffeur de taxi du nom de A. Kâ, a été condamné à six mois ferme, vendredi 2 Juillet 2019 par le Tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est poursuivi par un couple de magistrats pour mise en danger de la vie d’autrui.



L’As raconte que la plaignante, F. Baldé magistrat et épouse d’un magistrat, a pris en location le taxi conduit par le sieur A. Kä. En cours de route, ce dernier a reçu un appel téléphonique. Lorsqu’il a décroché, la jeune femme qui sert au tribunal militaire, lui a intimé l’ordre de raccrocher.



Sur ces entrefaites, il s’en est suivi des échanges de propos aigres-doux. Descendue du véhicule, la femme a aussitôt relevé le numéro d’immatriculation et saisi ses collègues du parquet de Dakar. Ces derniers déclenchent des poursuites contre le chauffeur.



Finalement, ce dernier a été arrêté par la Section Recherches de la gendarmerie de Colobane et déféré au parquet.

