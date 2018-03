Tribunal de Diourbel : 3 ans ferme requis contre « Boy Djinné »

Le Tribunal de Grande instance de Diourbel a jugé Baye Modou Fall alias « Boy Djiné » et mis l’affaire en délibéré au 20 mars prochain. Le célèbre fugitif est poursuivi avec d’autres personnes pour les délits de vols en réunion commis la nuit, associations de malfaiteurs et de cambriolages. Il risque une peine d’emprisonnement de 3 ans. Les faits pour lesquels il est poursuivi se sont produits à Touba et environs.



Au cours de l’audience qui s’est tenu sous haute sécurité, un passe d’armes y a opposé le juge et Boy Djinné. Ce dernier s’est présenté devant la barre vêtu d’un sous-vêtement et s’est fait sermonner par le juge. En réaction à ces remontrances, il s’en est pris au magistrat et au régime de Macky Sall qu’il a accusé de maltraiter les citoyens.