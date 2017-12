Tribunal de Diourbel : Comment un prévenu s’est échappé des mains de son surveillant Un prévenu s’échappe du tribunal de grande instance de Diourbel avant même son face-à-face avec le procureur. L’homme dont on ignore pour le moment les faits pour lesquels il a été arrêté a réussi à semer son surveillant.

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Décembre 2017 à 12:55 | | 0 commentaire(s)|

Il est passé par dessus le mur qui jouxte le tribunal de grande instance de Diourbel. Son manège, c’était de demander la permission à l’agent préposé à la sécurité pour se rendre aux toilettes afin d’assouvir ses besoins naturels. Mais dans sa tête, il avait prévu de prendre la clé des champs, parce que ne voulant jamais aller à la maison d’arrêt et de correction. Ce qu’il réussit en atterrissant dans la cave de la volaille de la maison voisine avant de détaler à toutes jambes. Son nom, sa provenance et les raisons pour lesquelles il a été conduit devant le procureur restent encore inconnus. La Rfm renseigne que ce sont les départements de Diourbel et de Mbacké qui ont procédé à un déferrement de douze prévenus arrêtés pour diverses raisons dans la région. En tout état de cause, l’homme est vivement recherché. Une enquête est également ouverte pour déterminer la manière dont il s’est échappé.



Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook