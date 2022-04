Tribunal de Grande Instance de Kaolack : Quatre affaires criminelles jugées ce mardi Quatre affaires, dont deux portant sur le trafic intérieur de drogue et la contrebande, sont inscrites au rôle des audiences criminelles du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Kaolack (centre), qui s’ouvre mardi, a-t-on appris des autorités judiciaires locales.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Avril 2022 à 10:50

Selon toujours l’APS, la Chambre criminelle de ce tribunal va également plancher sur une affaire d’incendie volontaire de lieux habités et de violence à ascendant.





Une affaire de vol en réunion commis la nuit avec usage d’armes et de violence, est également enrôlée pour ce mardi, selon un communiqué du Tribunal de Grande Instance de Kaolack.



