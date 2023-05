Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor : Fortunes diverses pour les 21 manifestants, les trois mineurs bénéficiant de LP, seront jugés le 24 mai

C’est ce vendredi 19 mai 2023 que les 21 manifestants arrêtés lors des manifestations des 08, 15 et 16 mai dernier ont été jugés au tribunal de flagrants délits du tribunal de grande instance de Ziguinchor.



Sur les 21 prévenus, 19 ont été purement et simplement relaxés au bénéfice du doute. Par contre, Malang Seydi est reconnu coupable et condamné à un mois avec sursis et c’est Ababacar Sall arrêté en possession d’un lance-pierre a reconnu sans ambages les accusations et est condamné pour un mois ferme.



Le parquet dans son réquisitoire a prononcé la peine de deux ans ferme pour Malang Seydi et un an pour les autres.

Pour rappel, ils ont été poursuivis pour participation à un attroupement armé ou non armé, participation à une manifestation interdite ou non autorisée, entrave à la libre circulation, actions diverses.

Source : https://www.dakaractu.com/Tribunal-de-grande-insta...