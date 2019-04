Tribunal de commerce de Dakar: la société Excaf condamnée à payer 600 millions Cfa

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Avril 2019 à 14:22 | | 0 commentaire(s)|

Les déboires s’accumulent pour le groupe Excaf Telecom. La société de média et de distribution de droit sénégalais a subi un nouveau revers judiciaire.



Elle a été condamnée le 10 avril dernier par la Chambre civile et commerciale de Dakar, à payer 600 millions de F Cfa. La société audiovisuelle « Côte Ouest » le poursuit pour reprise illégale de ses images. Cette lourde condamnation n’est que la face visible de l’iceberg, renseigne Libération , qui rapporte que d’autres procédures contre elle sont pendante devant le tribunal du Commerce.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos