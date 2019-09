Tribunal du commerce: Le Groupe Excaf, condamné à payer plus d'un milliard de FCfa

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Septembre 2019 à 11:56 | | 0 commentaire(s)|

Le Groupe Excaf, condamné, hier, par la première chambre du tribunal de commerce de Dakar? est en passe de perdre le projet du basculement de la télévision numérique terrestre.



D’après Libération, cette condamnation fait, suite à une plainte de Kerry Freight Sénégal Sarl. Excaf doit payer à la plaignante, 1.032.100,05 de dollars à titre de dommages et intérêts.

