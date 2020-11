Tribunal du travail: Le journaliste Bamba Kassé débouté en référé Le juge des référés a débouté, hier, le journaliste Bamba Kassé qui l’avait saisi pour être rétabli dans ses droits concernant des arriérés de salaires de huit mois, période coïncidant avec la durée de ce qu’il considère comme sa suspension par son employeur, l’Agence de presse sénégalaise (Aps).

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Novembre 2020 à 21:31 | | 0 commentaire(s)|

Si Bamba Kassé n’a pas perçu de salaires depuis huit mois, ce n’est pas du fait de l’Aps mais du journaliste qui n’est plus allé au travail par solidarité à deux employées licenciées, a déclaré le juge des référés. « Il est mal fondé à demander une réintégration parce qu’il n’a jamais été congédié. S’il revenait demain, il pourrait reprendre son travail », a soutenu Me Khoureychi Ba, avocat de l’Aps.



Ce dernier avait demandé à la juridiction d’urgence de se déclarer incompétent, mais le juge ne l’a pas suivi, préférant couper la poire en deux en lui donnant gain de cause sur les arriérés de salaires. Sur ce point, a noté l’avocat, au moment de saisir le juge des référés, le journaliste n’a pas prouvé que l’Aps est une société nationale et non une société publique, qui ne peut pas payer des arriérés de salaire sur la base invoquée par la partie adverse. Pour ce faire, il aurait fallu un nouvel ordonnancement, a argumenté Me Khoureychi Ba.



En février 2020, après les licenciements de Mmes Yaye Fatou Mbaye Diagne et Fatou Diop Wade, respectivement cheffes des services commercial et administratif et financier de l’Aps, Bamba Kassé a marqué sa solidarité en n’allant plus au travail, selon la version de la Direction. Le journaliste avait aussi refusé de récupérer les notifications concernant le licenciement des deux dames auprès du coordonnateur de la rédaction. Une note circulaire datant du 24 décembre 2019 signée par le Directeur général (Dg) de l’Aps, Thierno Birahim Fall, avait mis fin aux fonctions des deux dames pour faute lourde.



Avec d’autres procédures pendantes, le juge des référés aurait pu dire que le pénal tient le civil en l’état mais il s’est finalement prononcé, a relevé Me Khoureychi Ba. Nos tentatives de joindre l’avocat de Bamba Kassé, Me Bamba Cissé, sont restées vaines.



Soleil.sn

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos