[Tribune] L’essor des femmes dans l’investissement: Libérer des opportunités pour l’égalité des sexes (Par Madji Sock et Natasha Quist)

La conférence « Women Deliver » qui se tient à Kigali est l’un des plus grands rassemblements multisectoriels visant à faire progresser l’égalité des sexes. Il rassemble des gouvernements, des organismes multilatéraux du secteur privé, des défenseurs locaux et divers autres groupes. L’égalité des sexes ne se limite pas à question d’équité et de justice sociale ; c’est un moteur essentiel du progrès et de la prospérité dans notre monde et la Conférence est un puissant rappel du besoin urgent de remédier aux importantes disparités entre les sexes qui persistent aujourd’hui dans le monde.

La réduction de l’écart entre les sexes présente de multiples avantages potentiels, dont notamment le pouvoir de réduire la pauvreté, d’améliorer l’accès aux soins de santé, de stimuler la croissance économique et de faire progresser le développement global vers les objectifs de développement durable (ODD). Cependant, ces dernières années ont mis en lumière des tendances décourageantes qui ont renforcé les disparités existantes, exposé les vulnérabilités uniques auxquelles les femmes et les filles sont confrontées et permis aux forces d’opposition d’éroder plus que jamais auparavant leurs droits.

L’apparition de la pandémie de Covid-19 a été un moment décisif, mettant à l’épreuve la résilience des systèmes de santé mondiaux et bouleversant la vie d’innombrables personnes. L’un des impacts les plus profonds de la pandémie a été le fardeau disproportionné imposé aux femmes et aux filles, les repoussant davantage dans la quête de l’égalité des sexes.

Au cours de la première année de la pandémie, les femmes du monde entier étaient près de deux fois plus susceptibles que les hommes de perdre leur emploi. Alors que fin 2021, les hommes avaient largement retrouvé leurs niveaux d’emploi d’avant la pandémie, l’emploi des femmes a eu du mal à rebondir. Le taux de chômage mondial des femmes s’élève actuellement à 6,4%. Ce chiffre marque une triste réalité dans laquelle plus de femmes sont aujourd’hui au chômage qu’à tout autre moment depuis le début de la pandémie. Les conséquences ont été désastreuses, non seulement pour les femmes touchées, mais aussi pour l’économie en général, car la perte de leurs talents et de leurs contributions étouffe la croissance et l’innovation.

Le Rapport mondial sur l’écart entre les sexes 2021 du Forum économique mondial indique que la parité entre les sexes demeure toujours un objectif lointain, étant estimé que l’écart global entre les sexes devrait se combler dans environ 135,6 ans. Ces données soulignent la nécessité d’aller au-delà de solutions superficielles et d’adopter des approches globales qui s’attaquent aux causes profondes des inégalités.

En outre, les conclusions du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) indiquent une stagnation des efforts de lutte contre les préjugés sexistes. Malgré des progrès réalisés dans la promotion de l’égalité des sexes, les préjugés à l’égard des femmes n’ont présenté aucune amélioration au cours de la dernière décennie. Il est décourageant de constater que, même dans les 59 pays où les femmes ont dépassé les hommes en matière d’éducation, l’écart de revenu moyen entre les sexes persiste en faveur des hommes à un taux surprenant de 39 pour cent. Cette dure réalité démontre l’existence d’obstacles structurels profondément enracinés qui entravent les progrès vers l’atteinte d’une véritable égalité entre les sexes.

Pour relever ces défis et faire progresser l’égalité des sexes, une action urgente et coordonnée sur plusieurs fronts est nécessaire. Les gouvernements, les organisations internationales, la société civile et les individus doivent s’unir pour établir des priorités et investir dans des politiques et des initiatives qui permettent d’autonomiser les femmes et les filles, qui permettent d’éliminer les normes et pratiques discriminatoires et qui créent un environnement propice à participation pleine et égale des femmes et des filles dans toutes les sphères de la vie.

La promotion de l’autonomisation économique des femmes est un aspect crucial de la promotion de l’égalité des sexes. Cela nécessite l’élimination des obstacles systémiques qui perpétuent les écarts salariaux, la ségrégation professionnelle et les opportunités limitées de voir des femmes occuper des postes de direction. Les employeurs doivent adopter des pratiques équitables et inclusives, qui comprennent la transparence salariale, des conditions de travail flexibles et des politiques favorables à la famille, afin de permettre aux femmes d’équilibrer leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

Un rapport intitulé The Status of Women in Agrifood Systems publié cette année par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture révèle que si les agricultrices avaient un plein pouvoir économique, incluant la propriété foncière, la propriété du bétail et le contrôle des récoltes, les économies connaîtraient une croissance. Selon le rapport, cela aurait pour conséquence que 58 millions de personnes verraient leurs revenus augmenter et 235 millions d’individus supplémentaires seraient mieux équipés pour faire face aux futures crises alimentaires.

Un autre aspect clé à prendre en compte est la question du renforcement des cadres juridiques et institutions qui protègent et promeuvent les droits des femmes. Cela comprend une législation forte contre la violence sexiste, l’élimination des lois et pratiques discriminatoires et une participation active des femmes dans les processus de prise de décisions, à tous les niveaux.

In fine, la réalisation de l’égalité des sexes nécessite un engagement collectif à remettre en question les normes de genre préjudiciables et à favoriser une culture de respect et d’inclusion. L’égalité des sexes n’est pas sans enjeu ; lorsque les femmes et les filles s’épanouissent, les sociétés dans leur ensemble en bénéficient. Combler l’écart entre les sexes n’est pas uniquement une question de justice, mais un impératif stratégique pour assurer un avenir plus juste, prospère et durable.

Alors que nous apprenons les complexités d’un monde post pandémie, nous voir ce moment comme une opportunité de rebâtir une société qui accorde la priorité à l’égalité des sexes et défend les droits et le bien-être de l’ensemble de ses membres. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chaque individu, quel que soit son sexe, peut atteindre son plein potentiel et contribuer à une communauté mondiale plus équitable et plus prospère.

Même si la conférence Women Deliver permet de fédérer de nombreux groupes, nous devons reconnaître que l’atteinte de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes demeurent un effort continu et complexe. Pour parvenir à des progrès significatifs dans le renforcement du pouvoir économique des femmes, des investissements sont essentiels dans divers domaines critiques. Il est important de soutenir les groupes de femmes, de veiller à ce que les femmes aient un accès et un contrôle des ressources, de donner la priorité à la santé des femmes et de créer des voies permettant aux femmes d’occuper des postes de direction. En outre, pour favoriser l’égalité des sexes, il est essentiel de supprimer les obstacles juridiques et normatifs qui entravent la participation et l’influence des femmes dans l’économie, notamment les problèmes de garde d’enfants et d’admissibilité à l’emploi. En défendant ces principes et en stimulant les investissements politiques et financiers dans la vie des femmes et des filles du monde entier, nous pouvons tenir nos promesses et bâtir un avenir plus inclusif, équitable et juste pour tous. C’est maintenant qu’il faut agir.

Madji Sock, Co-founder, Women’s Investment Club Senegal (Wic) And Natasha Quist, Regional Representative, West & Central Africa, Bill & Melinda Gates Foundation

*Madji Sock est une entrepreneuse respectée et une cadre supérieure d’entreprise jouissant d’une vaste expérience dans le secteur du développement. Madji a plus de 20 ans d’expérience dans la mise en œuvre et la gestion de projets en Afrique, en Asie, en Europe de l’Est et aux États-Unis. Elle est co-fondatrice du Women’s Investment Club Sénégal (WIC).

Natasha Quist est la représentante régionale de la Fondation Bill & Melinda Gates pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Source : https://lesoleil.sn/tribune-lessor-des-femmes-dans...