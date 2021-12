Triste ! Mort d’un bébé de 5 mois qui aurait été affamé par la patronne de sa mère

Les Nigérians sur les réseaux sociaux sont attristés et choqués après avoir appris la triste nouvelle du décès de Chidubem, un bébé de 5 mois qui a été affamé par la patronne de sa mère adolescente.



Vendredi 17 décembre, la mère du défunt bébé a crié après avoir vu l’état de son bébé de 5 mois, prétendument saisi par sa patronne, madame Tina. La femme a fait une vidéo en direct avec le militant des droits humains, Harrison Gwamishu, pour rapporter ce que sa boss avait fait.



Selon la mère de 19 ans, sa patronne a saisi son bébé parce qu’elle ne pouvait pas rembourser un prêt qu’elle avait contracté après de madame Tina, pour régler une facture d’hôpital.



Selon des photos circulant sur les réseaux sociaux, la patronne de la jeune maman, Madame Tina, aurait privé l’enfant de nourriture, laissant ainsi le petit garçon dans un état très épouvantable. Des rapports supplémentaires suggèrent qu’il a fallu l’intervention de la police et de la protection sociale de l’État de Lagos, pour retirer l’enfant de Madame Tina.



Les photos du bébé auparavant le montraient en bonne santé. Cependant, après avoir prétendument vécu avec la dame nommée Tina, le bébé a perdu beaucoup de poids. Il a fallu l’intervention de la Protection sociale de l’État de Lagos et de la police, pour réunir la femme et son enfant.



Dans un autre post partagé sur sa page IG plus tard, Harrison a déclaré que le bébé était décédé.



Les internautes demandent l’arrestation immédiate de Madame Tina, car ils réitèrent que justice doit être rendue.











