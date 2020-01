Trois américains tués par Al Shabaab au Kenya

Dans un communiqué, AFRICOM a confirmé que deux autres personnes ont également été blessées.

Les shabaab, dans une déclaration, affirment avoir tué 17 membres du personnel américain et neuf Kenyans.

Les pertes militaires américaines dans la région sont rares.

En 2017, un soldat avait été tué lors d'une opération contre ce même groupe en Somalie.

Selon, le Commandement des États-Unis pour l'Afrique, l'attaque de dimanche s'est faite avec des tirs indirects et des tirs d'armes légères, endommageant six avions civils.

Peu avant, les forces de défense kenyanes ont déclaré avoir trouvé sur les lieux de l'attaque cinq corps d'assaillants.

BBC