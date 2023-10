Trophée des Champions: Générations Foot face à Teungueth Fc, ce samedi 18h à Thiès Rédigé par leral.net le Samedi 21 Octobre 2023 à 14:52 | | 0 commentaire(s)|

Le derby du département de Rufisque, comptant pour le Trophée des champions, oppose ce samedi, à 18h, au stade Lat Dior de Thiès, Génération Foot, champion du Sénégal, et Teungueth Fc, vainqueur de la Coupe de la Ligue. Un match entre deux clubs voisins qui visent le doublé pour lancer leur saison. Après leur double […] Le derby du département de Rufisque, comptant pour le Trophée des champions, oppose ce samedi, à 18h, au stade Lat Dior de Thiès, Génération Foot, champion du Sénégal, et Teungueth Fc, vainqueur de la Coupe de la Ligue. Un match entre deux clubs voisins qui visent le doublé pour lancer leur saison. Après leur double confrontation en championnat, où chacune des deux équipes avait remporté une manche (2-1 à l’aller pour les « Grenats » et 1-0 au retour pour les Rufisquois), Génération Foot et Teungueth Fc vont s’expliquer à nouveau ce samedi, à 18h, à l’occasion du Trophée des champions de la Ligue Pro. Ce 3e acte qui aura pour cadre le stade Lat Dior de Thiès promet de belles empoignades entre deux clubs de l’élite, issus du département de Rufisque. En effet, après leur brillante saison sur la scène locale, notamment avec un titre remporté par chaque équipe, l’académie de Déni Birame Ndao et le club fanion de la vieille ville chercheront à mettre la cerise sur le gâteau lors de ce derby de haute facture. Championne du Sénégal après avoir survolé la Ligue 1, Génération Foot aura à cœur de s’imposer dans ce duel et de bien lancer sa saison. Avec comme objectif de prouver qu’ils peuvent prétendre à leur propre succession en championnat, ce Trophée des champions représente le premier test grandeur nature pour les « Grenats ». Après plus de six semaines de préparation et de nombreux matchs amicaux durant l’intersaison, les hommes de Balla Djiba devront donner le meilleur d’eux-mêmes pour gagner ce trophée et pouvoir aborder au mieux le nouvel exercice du championnat. Mais les partenaires du nouveau capitaine de l’équipe, Seydina Alioune Thiam, vont devoir tout de même jouer des coudes pour soulever la coupe vers le ciel thiessois. Car ils auront en face d’eux des « Jaune et bleu » en pleine confiance après leur sacre historique en Coupe de la Ligue. Décidés à s’offrir le scalp des « Grenats », les protégés de Cheikh Guèye pourront compter sur l’expérience de vieux routiers comme Moutarou Baldé et Youssou Paye pour arriver à leurs fins. Papa Alioune NDIAYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/trophee-des-champions-generati...

