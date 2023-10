Trophée des champions 2023 : Teungueth FC remporte le classique face a Génération Foot

La fête a été très belle au stade, Lat Dior de Thiès où s’est joué le trophée des champions 2023. Une grosse affiche qui a opposé ce samedi le vainqueur du championnat (Ligue 1 2023, Génération Foot aux rufisquois de Teungueth FC. Cette fois-ci, la victoire a été remportée par les rufisquois qui ont raflé le trophée après avoir gagné (2-1) dans le temps réglementaire.



À peine le coup d’envoi donné, Abdoulaye Ka avait ouvert le score à la 4eme minute de jeu pour Teungueth Fc qui a lancé les hostilités dés l’entame de la partie. Malick Ndoye va enfoncer le clou une vingtaine de minutes plus tard avec le but du break inscrit à la 28e minute 2-0, 27e.)



Dans ce match de gala, les Grenats qui n’ont pas été ridicules ont réduit l’écart par le biais de Serge Simon (42e) insuffisant pour empêcher la défaite et voir le trophée des champions leur filer sous le nez.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Trophee-des-champions-20...