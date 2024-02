Troubles politiques graves, outrage à magistrat... : Me Ngagne Demba Touré placé sous mandat de dépôt Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Février 2024 à 21:27 | | 0 commentaire(s)|

L’opposant Me Ngagne Demba Touré, arrêté mercredi par la Division des investigations criminelle (DIC), dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt international, a été inculpé jeudi et placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet d’instruction du Tribunal de Dakar. M. Touré, greffier de formation et leader de la jeunesse de Pastef, le parti politique d’Ousmane Sonko -dissous depuis juillet-, a été cueilli à son domicile, à Dakar, pour cinq chefs d’accusation, quatre jours après son retour d’exil: Association de malfaiteurs en rapport avec une entreprise terroriste, offense au chef de l’État, actes de nature à compromettre la sécurité publique ou ayant entrainé des troubles politiques graves et atteinte à l’autorité de la justice et d’outrage à magistrat. Me Ngagne Demba Touré a regagné le Sénégal dimanche dernier, après un exil de six mois au Mali. Il est apparu dans plusieurs vidéos publiées par les médias, dans lesquelles on le voit acclamé par ses partisans célébrant son retour. S.GUEYE



Source : L’opposant Me Ngagne Demba Touré, arrêté mercredi par la Division des investigations criminelle (DIC), dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt international, a été inculpé jeudi et placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet d’instruction du Tribunal de Dakar. M. Touré, greffier de formation et leader de la jeunesse de […]Source : https://lesoleil.sn/troubles-politiques-graves-out...

Accueil Envoyer à un ami Partager