L’avocat de Donald Trump et ancien maire de New York Rudy Giuliani a été testé positif au Covid-19, a annoncé Donald Trump ce dimanche 6 décembre sur Twitter. Cela fait un mois que Rudy Giuliani voyage à travers le pays dans le but de contester les résultats de la présidentielle du 3 novembre.Source : https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202012061...