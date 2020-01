Trump assure que "tout va bien" après les frappes de l'Iran contre les États-Unis

Aucun bilan humain ni matériel n'a été officiellement communiqué après les frappes de l'Iran contre des installations américaines en Irak.



"Tout va bien". Ce sont les premiers mots de Donald Trump mardi 7 janvier, après les frappes lancées par l'Iran contre deux installations américaines en Irak, en représailles à l'assassinat du général Qassem Soleimani sur ordre des États-Unis cinq jours plus tôt.



Quelques heures après l'annonce des frappes, le dirigeant américain a choisi de s'exprimer sur Twitter, annonçant dans la foulée une allocution ce mercredi matin. "Tout va bien. (...) L'évaluation des dégâts et des victimes est en cours. Jusqu'ici, tout va bien!", a écrit Donald Trump dans un tweet.



"Nous avons l'armée la plus puissante et la mieux équipée au monde, de loin!", a-t-il encore ajouté. "Je ferai une déclaration demain matin".