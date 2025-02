Trump impose des droits de douane au Mexique, au Canada et à la Chine Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Février 2025 à 12:41 | | 0 commentaire(s)|

Le président américain Donald Trump a signé samedi un décret imposant des droits de douane sur les importations en provenance du Mexique, du Canada et de Chine pour faire face à la crise du fentanyl, selon la Maison Blanche. Les mesures comprennent une taxe de 25 % sur les produits mexicains et canadiens et un taux supplémentaire de 10 % sur les importations chinoises jusqu'à ce que ces pays « coopèrent pleinement » avec les États-Unis dans la lutte contre le trafic de drogue, a-t-il précisé. « Le président Donald Trump prend des mesures décisives pour protéger les Américains de la crise du fentanyl. Le fentanyl est la principale cause de décès chez les Américains âgés de 18 à 45 ans », a indiqué un communiqué. Les États-Unis ont accusé les cartels mexicains d'être les « principaux trafiquants mondiaux » de fentanyl et d'autres drogues, alléguant une alliance entre les cartels et le gouvernement mexicain. En ce qui concerne le Canada, la Maison Blanche a souligné la croissance de la production de fentanyl et les passages illégaux à la frontière, affirmant qu' »Au cours du dernier exercice, on a saisi suffisamment de fentanyl à la frontière nord pour tuer 9,8 millions d'Américains ». En plus des droits de douane de 25 %, les États-Unis imposent également des droits de douane de 10 % sur les ressources énergétiques ca%nadiennes. La Chine a été critiquée pour son rôle présumé dans la subvention des entreprises chimiques exportatrices de fentanyl, la Maison Blanche affirmant que « la Chine non seulement ne parvient pas à endiguer la source des drogues illicites, mais aide activement ce secteur ». Selon la Maison Blanche, ces tarifs visent à faire pression sur le Mexique, le Canada et la Chine pour qu'ils coopèrent davantage en matière de lutte contre la drogue et de sécurité aux frontières.



Source : Source : https://atlanticactu.com/trump-impose-des-droits-d...

