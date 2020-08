Donald Trump ne va «probablement pas» soutenir la proposition de son homologue russe d'une réunion sur le dossier iranien et le golfe Persique qui devrait réunir les cinq membres du Conseil de sécurité de l’Onu, plus l’Iran et l’Allemagne, au format dit 5+1.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202008151...