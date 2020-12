Trump refuse de dire s’il a confiance en son procureur général

« Il n’a encore rien fait », a lancé M. Trump lors d’un bref échange avec des journalistes dans le bureau Ovale de la Maison-Blanche.



« Ils n’ont pas beaucoup cherché et, pour être honnête, c’est décevant », a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, a-t-il encore confiance en ce ministre ultra-conservateur, qui a longtemps fait partie de son premier cercle ?



« Posez-moi la question dans quelques semaines », a répondu le locataire de la Maison-Blanche, réitérant ses accusations de « fraude », sans apporter d’éléments concrets à l’appui.



« À ce stade, nous n’avons pas vu de fraude à une échelle susceptible de changer le résultat de l’élection », a déclaré mardi Bill Barr.



« Il y a eu des allégations de fraudes systématiques, selon lesquelles des machines auraient été programmées pour fausser les résultats des élections », a-t-il rappelé. Mais les ministères de la Sécurité intérieure et de la Justice « ont enquêté et, pour l’instant, n’ont rien trouvé pour les étayer ».



Une mois après le scrutin, Donald Trump refuse toujours de concéder sa défaite. Il a introduit des dizaines de recours en justice qui, pour la plupart, ont été rejetés par les tribunaux ou abandonnés. (AFP)

Le président américain Donald Trump a refusé jeudi de dire s’il avait confiance en son procureur général Bill Barr, qui a déclaré ne pas avoir constaté de fraude suffisante pour invalider la victoire de Joe Biden à la présidentielle.Source : https://www.impact.sn/Trump-refuse-de-dire-s-il-a-...