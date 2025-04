Trump taxe les produits sénégalais : un coup dur ou une opportunité ? L’annonce d’une hausse de 10 % des droits de douane américains sur les produits sénégalais, faite par Donald Trump dans un contexte social tendu, sonne comme un coup dur pour notre économie déjà fragilisée. Si les exportations vers les États-Unis ne représentent qu’environ 1 % de nos ventes à l’étranger (soit 70 millions de dollars en 2024), la perte potentielle estimée entre 10 et 30 %, soit jusqu’à 18 millions de dollars, n’est pas négligeable pour des secteurs comme le textile, l’agroalimentaire ou l’artisanat, qui peinent déjà à maintenir leur compétitivité.

Cette décision protectionniste intervient alors que le Sénégal affronte une inflation persistante, une dette publique sous tension et une croissance économique en demi-teinte. Autrement dit, au pire moment. Mais plutôt que de subir passivement ce choc, il nous appartient d’en faire un levier stratégique.



Il est temps de repenser notre modèle d’insertion dans le commerce mondial. Cela passe par une diversification réelle de nos partenaires économiques, une montée en gamme de nos exportations et surtout, une accélération du commerce intra-africain à travers la ZLECAf. C’est aussi l’occasion d’investir davantage dans la transformation locale de nos matières premières, pour créer de la valeur sur place et moins dépendre des fluctuations de l’économie mondiale.



La hausse des droits de douane américains est un signal d’alarme : demain, ce pourrait être l’Europe ou la Chine. Le Sénégal ne peut plus naviguer à vue. Ce coup dur peut devenir un tournant. À condition d’avoir une vision, du courage politique et une stratégie de résilience économique à long terme.



Cheikh SENE, Économiste,

Enseignant-Chercheur

ILEA/FLSH



