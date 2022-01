Tuberculose: Diourbel est la deuxième région la plus touchée du Sénégal

Diourbel est la deuxième région du Sénégal, après Dakar, où il y a le plus grand nombre de cas de tuberculose. L’information a été donnée, hier, à Diourbel, par le Coordonnateur du Programme national de lutte contre la tuberculose, Dr. Docteur Barnabé Gning, lors d’une rencontre d’évaluation des performances de la lutte contre la tuberculose dans les régions de Thiès et de Diourbel. Selon Dr. Gning, Diourbel est dans la zone rouge.



D'aprés le Soleil.sn, elle est talonnée par la région de Thiès. « Quand nous faisions nos évaluations, Thiès arrivait en deuxième position. Mais, la dernière évaluation classe Diourbel en deuxième position, avec plus de cas de tuberculose », confie-t-il. Selon lui, l’augmentation des cas est liée, entre autres, à la promiscuité mais aussi au caractère contagieux de la maladie.

