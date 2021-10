Tuberculose: la maladie a tué 1,5 million de personnes en 2020, selon l’Oms Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Octobre 2021 à 21:30 | | 0 commentaire(s)|

La perturbation des services de santé due au Covid-19 a anéanti des années de lutte contre la tuberculose dont les décès sont repartis à la hausse pour la première fois en plus de dix ans, a alerté jeudi, l’Organisation mondiale de la santé. Celle-ci informe d’ailleurs que 1,5 million de personnes sont mortes de cette maladie, courant 2020. La perturbation des services de santé due au Covid-19 a anéanti des années de lutte contre la tuberculose dont les décès sont repartis à la hausse pour la première fois en plus de dix ans, a alerté jeudi, l’Organisation mondiale de la santé. Celle-ci informe d’ailleurs que 1,5 million de personnes sont mortes de cette […] La situation semble loin de s’améliorer car un nombre croissant de personnes malades de tuberculose ne savent pas qu’elles en souffrent que l’on peut traiter et guérir, s’inquiète l’Organisation mondiale de la santé, dans son rapport annuel sur la tuberculose qui porte sur 2020. D’ailleurs, selon ledit rapport, quelque 1,5 million de personnes en sont ainsi au total mortes l’an dernier, une situation qui renvoie le monde à 2017, s’inquiète l’agence onusienne. Celle-ci estime en outre qu’environ 4,1 millions de personnes souffrent de tuberculose mais n’ont pas été diagnostiquées ou n’ont pas été officiellement déclarées, un chiffre en forte hausse par rapport aux 2,9 millions de 2019. La pandémie de Covid-19 a annulé des années de progrès mondiaux dans la lutte contre la tuberculose, une maladie provoquée par le bacille tuberculeux qui touche le plus souvent les poumons. « La tuberculose est la deuxième maladie infectieuse la plus meurtrière dans le monde après le Covid-19, faisant près de 4.100 » morts par jour, a déclaré Tereza Kasaeva, la directrice du Programme mondial de lutte contre la tuberculose de l’Oms, en conférence de presse. Parmi elles, 214.000 étaient séropositives (contre 209.000 en 2019). Les autres, 1,3 million, étaient 100.000 de plus qu’en 2019. « Ce rapport confirme nos craintes que la perturbation des services de santé essentiels due à la pandémie pourrait commencer à réduire à néant des années de progrès contre la tuberculose », a souligné Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’Oms, dans un communiqué. Il ajoute : « Il s’agit d’une nouvelle alarmante qui doit servir de signal d’alerte mondial quant au besoin urgent qu’il y a à investir et innover pour combler les lacunes en matière de diagnostic, de traitement et de soins pour les millions de personnes touchées par cette maladie ancienne mais évitable et traitable ». Seuls 1/3 des malades guéris A noter, toutefois, que les pays qui ont le plus contribué à la réduction mondiale des notifications des cas de tuberculose entre 2019 et 2020 sont l’Inde, l’Indonésie, les Philippines et la Chine. D’après l’Oms, ces pays et 12 autres ont constitué 93% de la baisse mondiale totale des notifications. L’offre de traitements préventifs contre la tuberculose a également souffert. « Quelque 2,8 millions de personnes y ont eu accès en 2020, soit une réduction de 21% en un an », explique-t-on dans ce rapport. En outre, le nombre des personnes soignées pour une tuberculose résistante aux médicaments, a diminué de 15%, passant de 177.000 en 2019 à 150.000 en 2020, ce qui équivaut à seulement environ une personne sur trois parmi celles qui en ont besoin. Par ailleurs, l’Oms souligne que les dépenses mondiales consacrées aux services de diagnostic, de traitement et de prévention de la tuberculose ont également reculé, passant de 5,8 milliards de dollars à 5,3 milliards. S.G



Source : http://lesoleil.sn/tuberculose-la-maladie-a-tue-15...

Accueil Envoyer à un ami Partager