Tuerie à Buffalo - Dix personnes sont mortes, une enquête est ouverte pour « crime haineux »

« Nous enquêtons sur cet événement comme étant à la fois un crime haineux et un cas d’extrémisme violent à motivation raciale », a déclaré Stephen Belongia, agent spécial responsable du bureau de Buffalo du FBI, lors d’une conférence de presse.



Les autorités ont précisé que dix personnes ont été tuées par un homme armé portant un gilet pare-balles et armé d’un fusil très puissant, et trois autres personnes ont été blessées, dont deux très gravement. Onze des victimes sont afro-américaines.



Le suspect, Payton Gendron, 18 ans, a diffusé la tuerie en direct sur un réseau social. Il provient d’un canton de l’État de New York situé à 320 km de Buffalo. Il est interrogé par des enquêteurs du FBI.



La police de Buffalo a tweeté à 15 h 26 que des policiers étaient « sur le lieu d’une tuerie de masse » dans le supermarché Tops, et que le « tireur est déjà en détention ».



Jusqu’à cinq cadavres ont été retrouvés sur le stationnement, selon The Buffalo News, les autres victimes étant à l’intérieur du magasin.



Le supermarché est situé dans un quartier à prédominance afro-américaine à cinq kilomètres au nord du centre-ville de Buffalo.



Une source policière a indiqué au journal que le tireur avait une caméra et portait un gilet pare-balles avec un « casque de qualité militaire ».



« C’est comme d’être dans un film d’horreur, mais tout est réel », a confié un policier au quotidien.



« Je suis de près la situation concernant la tuerie dans un magasin d’alimentation à Buffalo. Nous sommes avec les habitants de Buffalo », a tweeté le sénateur de New York Chuck Schumer. (AFP avec AP)









