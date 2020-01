Tuerie de Boffa Bayotte : il y a deux ans, jour pour jour C’était le 6 janvier 2018. 14 personnes avaient été retrouvées tuées dans la forêt classée de Boffa-Boyotte, en Casamance. Une vingtaine de personnes, majoritairement originaires de Toubacouta, avaient été arrêtées. Emprisonnées pour la plupart à Dakar, certaines sont décédées et 14 autres ont été récemment transférées à la prison de Ziguinchor. Ce qui pourrait laisser croire que leur jugement, attendu depuis 2 ans, pourrait subvenir bientôt. C’est en tout ce que réclament leurs proches, les familles des victimes et la Casamance, qui attendent que cette affaire soit enfin tirée au clair.

