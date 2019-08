Tuerie de Boffa Bayottes: Le chef de village de Toubacouta, arrêté et incarcéré, rend l’âme en prison

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Août 2019 à 19:41 | | 0 commentaire(s)|

Le chef du village de Toubacouta, Seyni Sané est décédé aujourd’hui, en prison. Il a été arrêté et incarcéré depuis plus d’un an après la tuerie de Boffa Bayottes du 6 janvier 2018. Ladite tuerie avait enregistré 14 morts.



Le chef du village, âgé de 82 ans, révèle la RFM, avait une santé fragile et avait été évacué au pavillon spécial pour des soins.









Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos