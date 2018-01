Tuerie de Boffa Bayottes : Robert Sagna et le GRPC condamnent et recommandent... (communiqué)

Suite à la tuerie survenue dans la forêt de Boffa Bayottes le samedi 6 janvier 2018, le Groupe de Réflexion pour la Paix en Casamance (GRPC) condamne cet acte ignoble, s’incline devant la mémoire des 13 victimes assassinées, et présente ses condoléances attristées à leurs familles. Le GRPC prie également pour un prompt rétablissement des victimes blessées.



En exprimant le vœu de voir l’enquête diligentée par les autorités étatiques permettre de retrouver les auteurs de cet horrible massacre pour leur infliger la sanction méritée, le GRPC recommande vivement, de ne pas interrompre le processus de paix en cours et dont le dénouement, tout proche avant les incidents, laissait entrevoir, par ses acquis encore fragiles, mais remarquables, de belles perspectives de règlement de la crise qui sévit depuis bientôt 35 ans en Casamance, par le dialogue, la concertation et la négociation et de concrétiser, ainsi, les aspirations des courageuses populations à la paix définitive.



Convaincu que toute escalade pourrait compromettre ces acquis et réinstaller l’insécurité dans la région sud ainsi que dans les pays limitrophes, le GRPC:

1- Invite tous les acteurs directs et indirects à la sérénité, à la mesure, à la responsabilité et à l’engagement pour une approche de règlement basée sur le dialogue inclusif,

2- lance un appel à une gestion intelligente de la situation créée par ces incidents, par une approche de gestion préventive, plus présente, plus responsable et plus juste des services de l’Etat auprès des populations.



C’est dans cette perspective qu’il recommande :

- d’examiner la possibilité d’observer, pour un temps à déterminer, une pause dans la coupe de bois au niveau des forêts de la Casamance, par la suspension de la délivrance des permis de coupe et une plus grande surveillance des forêts par la mise en place d’ un dispositif renforcé de surveillance conduit par des agents forestiers mieux outillés

- l’élaboration par le Gouvernement d’ un plan de paix à soumettre aux différentes composantes du MFDC, ainsi qu’aux populations, plan de paix comportant des mesures de confiance et d’accompagnement des interventions liées au développement de la région par la réalisation des infrastructures, le désenclavement interne et intra régional ainsi que des facilités d’accès aux services sociaux de base dans le cadre de programmes en cours et en perspective (ANRAC, PPDC ), PUDC, PUMA, et PROMOVILLES ;

- l’accompagnement et le soutien, s’il est sollicité, du processus de réunification déjà lancé par le MFDC, qui souhaite parachever la mise en place d’une direction politique et d’ un commandement unifiés en vue de la préparation et la conduite des négociations avec le Gouvernement ;

- de veiller à impliquer les populations de la région sud dans le processus en vue d’une prise en compte adéquate de leurs préoccupations, en application du principe de la participation.



Le GRPC invite toutes les forces vives de notre pays à s’approprier la quête de paix et à contribuer par un sursaut de dépassement de leurs divergences politiques et la conjugaison des efforts des uns et des autres à son instauration définitive, pour permettre au Sénégal réconcilié avec toutes ses filles et tous ses fils de faire face, avec succès et dans l’unité, aux nombreux défis de son développement.







Fait à Dakar, le 11 janvier 2018



