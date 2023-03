Tunisie: « Aucun incident concernant un Sénégalais n’est à signaler » (Ministère) Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Mars 2023 à 20:07 | | 0 commentaire(s)|

A travers un communiqué de presse rendu public dimanche le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur dit continuer de suivre de près la situation de nos concitoyens résidant en Tunisie et tient à informer « qu’aucun incident concernant un compatriote n’est à signaler à ce jour ». Mieux, Dakar rappelle qu’en plus de la […] A travers un communiqué de presse rendu public dimanche le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur dit continuer de suivre de près la situation de nos concitoyens résidant en Tunisie et tient à informer « qu’aucun incident concernant un compatriote n’est à signaler à ce jour ». Mieux, Dakar rappelle qu’en plus de la Cellule de crise, avec des numéros verts accessibles à tout moment, l’Ambassade a, en rapport avec les différentes associations sénégalaises en Tunisie, ouvert un registre pour recenser nos ressortissants qui souhaitent rentrer au Sénégal et faciliter leur rapatriement. Ces derniers sont, en conséquence, invités à se rapprocher des services de l’Ambassade, en cas de besoin, lit-on dans ce document.



Source : Source : https://lesoleil.sn/tunisie-aucun-incident-concern...

