Tunisie : Baisse de 18% du chiffre d’affaires de la société Office Plast au 4ème trimestre 2023.

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Février 2024 à 12:41 | | 0 commentaire(s)|

Ce chiffre d’affaire en question s’est élevé à 6,009 millions de dinars (MD) contre 7,300 MD au 4ème trimestre 2022. Selon la direction de l’entreprise, les ventes locales relatives au quatrième trimestre 2023 ont augmenté de 15,6% par rapport à la même période de 2022, se situant à 3,696 MD contre 3,198 MD.



Quant aux ventes à l’export, elles ont fortement baissé de 44%, passant de 4,101 MD au 4ème trimestre 2022 à 2,312 MD un an plus tard.



Au 31 décembre 2023, les investissements de la société se sont accrus de 66,2% à 4,049 MD contre 2,436 MD au 31 décembre 2022.



L’endettement total de la société a progressé de 8,2% passant de 18,438 MD au 31 décembre 2022 à 19,955 MD un an plus tard.

Oumar Nourou





Source : Le chiffre d’affaires de la société Office Plast, qui opère dans la fabrication de fournitures bureautiques et scolaires et les articles en matière plastique, a enregistré une baisse de 18% à l’issue du 4ème trimestre 2023 par rapport au 4ème trimestre 2022, selon les indicateurs d’activité relatifs à cette période sous revue élaborés par la direction de l’entreprise.Source : https://www.lejecos.com/Tunisie-Baisse-de-18-du-ch...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook