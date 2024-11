Tunisie : Baisse de 35% du chiffre d’affaires de la société SOTEMAIL au troisième trimestre 2024.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2024 à 13:49 | | 0 commentaire(s)|

Ce chiffre d’affaires s’est établi à 28 millions de dinars (MD) contre 43 MD AU 30 septembre 2023. Selon la direction de la SOTEMAIL, cette contraction s'explique en grande partie par le remplacement d'un des fours de production. <<Ce qui a inévitablement impacté la capacité de production, ainsi qu'une conjoncture économique très difficile>> a-t-elle ajouté.



Elle note par ailleurs que la conjoncture est marquée par une faiblesse de la demande dans des secteurs clés tels que la rénovation touristique, la promotion immobilière et les rénovations résidentielles, en outre aggravée par l'inondation du marché par des produits provenant du marché parallèle, souvent proposés à des prix très compétitifs.



La production de la société a enregistré une baisse de 45% se situant à 24,008 MD contre 43,296 MD au troisième trimestre 2023.



Les investissements se sont établis à 814 679 dinars contre 1,604 MD AU 30 septembre 2023, soit une baisse de 49%.



Selon la direction de la SOTEMAIL, le niveau de l'engagement bancaire bilanciel s’établit à 41,711 MD contre un total de 41,820 MD à la même période de 2023 marquant une légère régression de -0,26%. Les dettes à long et moyens termes représentent 26.71% du total engagement bilan au 30 septembre 2024.

Oumar Nourou





Source : Le chiffre d’affaires de la Société Tunisienne d’Email (SOTEMAIL), qui produit et commercialise des carreaux en céramique et grés porcelaine, a connu une baisse de 35% au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023.Source : https://www.lejecos.com/Tunisie-Baisse-de-35-du-ch...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook