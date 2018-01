Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Tunisie: Des manifestations contre la hausse des prix font un mort Rédigé par La rédaction le 9 Janvier 2018 à 17:27 | Lu 66 fois

Des manifestations ont eu lieu en Tunisie pour dénoncer la hausse des prix. Des affrontements ont alors éclaté dans plusieurs villes du pays, faisant un mort.

De nombreuses contestations sociales ont lieu dans toute la Tunisie pour protester contre l’entrée en vigueur de nouvelles taxes et d’une série de hausses des prix. Ces contestations ont donné lieu à des affrontements entre la police et les manifestants.

Plus de dix villes concernées Ce sont environ dix villes tunisiennes qui sont concernées par ces conflits. En effet, depuis le 1er janvier, une série de hausses des prix frappant notamment le gasoil, les voitures ou encore les services de téléphonie et d’accès à internet a été décidée dans le cadre de la loi de finances pour 2018.

Solutions pour équilibrer les finances publiques Comme raisons de cette hausse des prix, le gouvernement tunisien a évoqué la baisse de la fréquentation touristique et des investissements étrangers. En effet, les autorités ont expliqué que c’était le seul moyen d’équilibrer les finances publiques.

Parmi toutes les villes qui ont vu des affrontements, la ville de Téboura enregistre cinq blessés hospitalisés. Située à une quarantaine de kilomètres de Tunis, la ville a aussi vu la mort d’un manifestant, en marge d’un rassemblement, rapporte l’agence de presse publique TAP qui fait également état de cinq blessés hospitalisés.

La police a fait usage de gaz lacrymogènes dans le centre du pays pour disperser plusieurs centaines de manifestants. Ceux-ci avaient incendié des pneus et lancé des pierres en direction des forces de l’ordre à Thala.

Une autre ville du pays, Kasserine, a aussi été le théâtre d’accrochages. Cette ville est une des plus pauvres du pays. Après Tunis dimanche soir, un rassemblement a également eu lieu à Sidi Bouzid, le berceau du mouvement des « printemps arabes » du début 2011.

