Tunisie: Kaïs Saïed élu Président avec 72,71 % des voix Rédigé par Mamadou Mangane le 15 Octobre 2019 à 11:02 En Tunisie, la victoire de Kaïs Saïed est confirmée par l'instance en charge des élections, l'Isie. L'universitaire remporte la présidentielle avec 72,71 % des voix lors du second tour de la présidentielle de dimanche. Il a ainsi obtenu 2,77 millions de voix contre 1 million pour son adversaire, l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui.



Selon l’instance en charge des élections, Kaïs Saïed a obtenu plus de 2,7 millions de voix soit 72,71 % des suffrages, loin devant Nabil Karoui qui obtient 27,29 % des voix. Cela confirme donc les tendances livrées, dimanche soir, par deux instituts de sondage.



Avant même cette publication officielle des résultats, Nabil Karoui a, dans un communiqué, salué la victoire de son challenger. L’homme d’affaires promet de soutenir Kaïs Saïed qui devra «achever la transition démocratique et surtout redresser l’économie qui plombe le pays», souligne-t-il.



De son côté, Kaïs Saïed a reçu, ce lundi, plusieurs visites privées. Ce juriste âgé de 61 ans qui ne bénéficie pas de l’appareil d’un parti politique classique est bien conscient que, vu l’ampleur des attentes des Tunisiens, son mandat sera difficile, notamment en ce qui concerne «la lutte contre la corruption», reconnaît une source dans son entourage.



Autre difficulté à venir, celle des discussions avec une Assemblée nationale divisée et qui doit rapidement former un gouvernement.



Félicitations de la France



Le président français, Emmanuel Macron, a félicité le nouveau président tunisien, Kaïs Saïed. Dans un entretien téléphonique, il lui a présenté « ses vœux de succès pour la Tunisie », a indiqué la présidence française. Le président français a «fait part à Kaïs Saïed de sa volonté de poursuivre et d'amplifier le partenariat étroit qui existe entre la France et la Tunisie, au bénéfice des deux peuples, tout particulièrement de leurs jeunesses», peut-on lire dans le communiqué de la présidence.



