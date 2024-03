Tunisie : L’Institut national de la statistique annonce une augmentation de 0,2% des prix à la consommation en février.

« Cette augmentation est principalement attribuée à la hausse des prix de l’alimentation de 0,7% et à une augmentation des prix des services santé de 5,2% », note l’INS. En revanche, il signale une baisse de 4,5% des prix des produits d'habillement, à l’occasion des soldes d'hiver.



Sur la hausse des prix des produits alimentaires, l’INS souligne qu’elle fait suite à la hausse des prix des viandes ovines de 3,8%, des viandes bovines de 1,6%, des prix des huiles alimentaires de 1,2%, des prix des légumes frais de 0,9% et des prix des poissons de 0,9%.



En revanche, les prix des fruits frais sont en baisse de 1,1% et les prix des volailles de 0,9%.



Les prix du groupe santé augmentent de 5,2% en raison de la hausse des prix des médicaments de 10,5% et des services ambulatoires privés de 0,2%



Pour ce qui est de la baisse des prix des produits d’habillement, l’INS la justifie par le début de la saison des soldes d'hiver. Ainsi les prix des articles d’habillement baissent de 4,8%, ceux des chaussures de 4,7%, des accessoires d’habillement de 1,7% et les tissus de 0,9%.



Le taux d’inflation demeure sur une tendance baissière et se replie à 7,5% contre 7,8% au mois de janvier. « Ce recul de l’inflation, malgré la hausse mensuelle, est dû à la décélération du rythme d’augmentation des prix entre février et janvier de cette année comparé à la même période de l’année dernière » note l’INS.





Oumar Nourou

