Tunisie: L'ex-président Ben Ali a tiré sa révérence

Le Président de la Tunisie de 1987 à 2011 a dirigé pendant plus de 23 ans d'une main de fer la Tunisie, avant d'être contraint de quitter le pouvoir lors de la révolution démocratique de 2011. L'ex-président tunisien Zine el-Abidine Ben Ali est décédé à l'âge de 83 ans en Arabie saoudite, où il s'était réfugié, a annoncé jeudi son avocat.

A Jeddah avec sa famille



Selon Afp, depuis 2011, l’ancien dirigeant avait trouvé refuge à Jeddah, au bord de la mer Noire, en Arabie saoudite, avec une partie de sa famille, à l’issue d’une révolte populaire qui inaugurait le Printemps arabe. Le dirigeant avait en effet abandonné précipitamment le pouvoir le 14 janvier cette année-là, laissant derrière lui une population éprise de changement et de libertés et un « modèle économique tunisien » en panne.



Ben Ali condamné 200 ans de prison



En 2018, à l’issue de plusieurs procès dont il était absent, le président déchu avait été condamné à un total de plus de 200 ans de prison par contumace pour diverses charges dont celles de meurtre, de pillage, de corruption ou de torture.Né le 3 septembre 1936 au sein d’une famille modeste de onze enfants à Hammam Sousse, sur la côte nord-est du pays, Zine el-Abidine goûte très jeune à la politique en intégrant le Parti nationaliste Néo-Destour.



Cursus universitaire



Diplômé de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, puis de l'École de l'artillerie de Châlons-sur-Marne, en France, il poursuit son cursus universitaire aux États-Unis. Avec un diplôme d'ingénieur en électronique aux États-Unis, il revient en Tunisie et occupe différents postes, notamment au sein de l'armée et à l'étranger.



