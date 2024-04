Tunisie : La société Ennakl Automobiles annonce une hausse de 2,34% de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2024.

Ce chiffre d’affaires s’est élevé à 141,175 millions de dinars (MD) contre 137,944 MD au premier trimestre 2023.



Au terme du premier trimestre 2024, le solde de la trésorerie nette de la société connait un accroissement de 4,213 MD à 18,918 MD contre 14,705 MD au premier trimestre 2023.



La masse salariale a aussi enregistré une augmentation de 2,637 MD avec un niveau de 7,953 MD contre 5,216 MD au 31 mars 2023.



De son côté, l’endettement financier global de la société Ennakl Automobiles a enregistré une progression de 4,378 MD, passant de 7,743 MD au premier trimestre 2023 à 12,121 MD un an plus tard.





