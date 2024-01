Tunisie : La société SOTIPAPIER annonce un repli de 31% de son chiffre d’affaires au 4ème trimestre 2023.

Ce chiffre d’affaires s’est ainsi situé à 25,402 millions de dinars (MD) contre 36,707 MD au 4ème trimestre 2022. Au 31 31 décembre 2023, le cumul de ce chiffre d’affaires a connu une baisse de 38% à 99,118 MD.



La direction de Sotipapier estime que cette baisse fait suite à <une diminution du chiffre d’affaires généré aussi bien par le papier Kraft (-38%) que par le papier pour ondulé (-39%) résultant d’une baisse simultanée des prix de vente et des quantités vendues.



<<La demande en papier kraft subit un net recul sur le marché tunisien sur l’année 2023, avec la substitution des sacs en papier par des sacs en plastique pour emballer le ciment>>, souligné-t-elle encore. De l’avis toujours de la direction de l’entreprise, cette décision fait subir en année pleine en 2023 une perte de chiffre d’affaires qui se situe à plus de 20 MD. Elle espère que cette tendance s’inverse en 2024.



La production est passée de 57.035 tonnes en 2022 à 38.776 tonnes en 2023 enregistrant une baisse de 18.259 tonnes (-32%) répartie entre le papier Kraft 11.001 tonnes (-46%) et le papier pour ondulé -7.258 tonnes (22%).



Le total des investissements réalisés au cours de l’année 2023 se situe à 17,050 MD, soit un accroissement de +9% par rapport à 2022.



Quant à la dette nette de SOTIPAPIER, elle est passée de 60,298 MD au 31 décembre 2022 à 50,896 MD au 31 décembre 2023.

