Tunisie :Le président Kais Saied a fait sa prestation de serment

Le président Kais Saied nouvellement élu a prêté serment ce mercredi devant les élus du Parlement et les plus hautes autorités de l’Etat.



Officiellement président de la Tunisie, Kais Saied est désormais attendu dans les demandes sociales prioritaires du pays.



Comme l’a écrit Le Quotidien tunisien, « après l’euphorie de la victoire, c’est désormais maintenant que les choses sérieuses commencent pour le nouveau locataire du palais de Carthage (palais présidentiel) qui porte les espoirs de tous les Tunisiens et des nombreux électeurs qui ont massivement voté en sa faveur ».