Tunisie: Les réfugiés rescapés des naufrages, prêts à repartir en mer

On a pas eu de secours jusqu’au lendemain à huit heures du matin quand on a vu un pêcheur, donc plusieurs personnes sont mortes, y compris mon conjoint aussi, mais Dieu a fait ce miracle que je suis sortie avec la petite.

on avait des chambres à air

On ne se sent plus en sécurité en Tunisie, donc ça nous pousse encore à vouloir quitter le pays, à prendre un peu plus de risques en essayant de traverser la Méditerranée. Là, pour l’instant, je ne peux pas rester au Cameroun et non plus demeurer en Tunisie

Avant, les organisateurs étaient pratiquement des gens de la ville, des Sfaxiens, des Tunisiens. Mais maintenant, on voit de plus en plus des organisateurs africains. Ils sont de plus en plus impliqués. »

C’est la logistique

qui fait que ces gens connaissent l’endroit, savent comment faire, comment organiser et il y a aussi un facteur important puisque Sfax c’est une ville industrielle, une certaine période et au moment où ils veulent partir, ils peuvent le faire lorsqu’ils trouvent l’occasion. Il y a toute une organisation, par exemple, depuis l’année 2022, on a observé qu’il y a de nouveaux genres de navires on fabrique maintenant les navires en fer. C’est très dangereux, il n’y a aucune sécurité pour ces bateaux-là, avant on utilisait les navires en bois. Pour les navires en fer ce n’est pas contrôlé, ce n’est pas autorisé mais les gens l’utilisent de plus en plus mais malheureusement les naufrages sont faits par ces navires-là.