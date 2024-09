Tunisie : Progression de 54,70% du résultat net de la société BH Leasing au premier semestre 2023.

Selon les états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2024 par la direction de l’entreprise, le résultat net a dégagé un solde positif de 2,452 millions de dinars (MD) contre 1,585 MD au 30 juin 2023.



Selon la direction de l’entreprise, à fin juin 2023, les créances sur la clientèle se sont élevées à 262,485 MD contre 259,499 MD au 30 juin 2023, en hausse de 2,986 MD.



Quant aux dettes envers la clientèle, elles se situent à 3,081 MD contre 2,506 MD à fin juin 2023.



De leur côté, les emprunts et dettes rattachées ont évolué de 8 MD à 221 MD.



Quant aux produits nets d’exploitation, ils ont enregistré une hausse de 33,35%, s’élevant à 9,331 MD contre 6,997 MD au premier semestre 2023.



Durant la période sous revue les charges d’exploitation de BH Leasing ont augmenté de 1,125 MD à 6,647 MD contre 5,522 MD au 30 juin 2023.



Pour sa part, le résultat d’exploitation a progressé de 82,02% passant de 1,474 MD au premier semestre 2023 à 2,683 dinars un an plus tard.

