Tunisie : le président Kais Saied suspend le Parlement et limoge le 1er ministre Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juillet 2021 à 01:00 | | 0 commentaire(s)|

Après une journée de manifestations, Kais Saied a annoncé dimanche soir la suspension des travaux du Parlement ainsi que le limogeage du chef du gouvernement Hichem Mechichi.



Le président tunisien Kais Saied a annoncé dimanche soir qu’il gelait les activités du Parlement, et démettait de ses fonctions le chef du gouvernement Hichem Mechichi, après une journée de manifestations contre les dirigeants tunisiens.



Des klaxons ont retenti dans les rues de Tunis peu après cette annonce. Celle-ci fait suite à des manifestations dans de nombreuses villes du pays dimanche, en dépit d’un important déploiement policier pour limiter les déplacements. Les protestataires ont notamment réclamé la «dissolution du Parlement».



Kais Saied a annoncé ces décisions à l’issue d’une réunion d’urgence au Palais de Carthage, alors que la Tunisie fait face à un pic d’épidémie de coronavirus, et à une profonde crise politique opposant Kais Saied au principal parti parlementaire Ennahdha.



Immunité parlementaire levée



«La Constitution ne permet pas la dissolution du Parlement mais elle permet le gel de ses activités», a-t-il déclaré, s’appuyant sur l’article 80 qui permet ce type de mesure en cas de «péril imminent». Kais Saied a annoncé qu’il se chargeait du pouvoir exécutif, avec «l’aide du gouvernement» qui sera dirigé par un nouveau chef désigné par le président de la République. Il a en outre annoncé lever l’immunité parlementaire des députés.



Plusieurs milliers de Tunisiens ont manifesté dimanche contre leurs dirigeants, notamment contre la formation islamiste Ennahdha. Ils ont notamment crié des slogans hostiles à cette formation et au Premier ministre qu’elle soutient, Hichem Mechichi, scandant «le peuple veut la dissolution du Parlement». «Changement de régime», était-il également inscrit sur des pancartes. Des locaux et symboles d’Ennahdha ont été pris pour cible.



Des appels à manifester le 25 juillet, jour de la fête de la République, circulaient depuis plusieurs jours sur Facebook, émanant de groupes non identifiés. Ils réclamaient entre autres un changement de Constitution et une période transitoire laissant une large place à l’armée, tout en maintenant le président Saïed à la tête de l’État. (AFP)





Source : Source : https://www.impact.sn/Tunisie-le-president-Kais-Sa...

Accueil Envoyer à un ami Partager