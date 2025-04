Turquie : Erdogan poursuit le chef du principal parti d'opposition, pour "insulte"

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a porté plainte pour "insulte", contre le chef du principal parti de l'opposition, qui a estimé que le chef de l'Etat turc était à la tête d'une "junte", a annoncé mardi, son avocat.



" Une plainte pénale a été déposée auprès du parquet général d'Ankara pour insulte au président " contre Özgür Özel, le chef du Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate), a annoncé sur X l'avocat du chef de l'Etat, Hüseyin Aydin.



Lors du congrès exceptionnel du CHP, dimanche, M. Özel avait affirmé que " la Turquie est gouvernée par une junte qui a peur des élections, peur de ses adversaires et peur de la nation ".



Recep Tayyip Erdogan est " le président d'une junte qui cible ceux qui ont le soutien du peuple et ceux qui pourraient devenir ses rivaux ", avait ajouté M. Özel, en dénonçant l'arrestation et l'incarcération le mois dernier, du maire CHP d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, principal rival du chef de l'Etat.



Le délit d'"insulte au président" est fréquemment utilisé en Turquie, parfois contre de simples internautes.















AFP