Turquie : Téné Traoré, offerte en "cadeau" au cerveau de l'attentat du Nouvel An 2017

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Décembre 2017 à 09:44

Le procès des auteurs de l'attentat contre une discothèque d'Istanbul (Turquie)à l'occasion du Nouvel an 2017, ouvert le 11 décembre, va reprendre le 26 mars prochain. Parmi les prévenus figurent également, l'épouse franco-sénégalaise de Masharipov, Téné Traore, et un Franco-Turc considéré comme l'un des cerveaux de l'attaque, Abdurrauf Sert.



La Sénégalaise qui n’a pas assisté à la première audience, en raison de son accouchement récent en prison, a été interrogée par vidéo-conférence, renseigne Libération. Elle a admis avoir tenté de rallier le bastion de l’organisation l’Etat Islamique (EI) « pour vivre en paix sa religion », mais elle réfute avoir été informée des agissements de son mari. Mais, la police turque qui doute de sa version, a conclu que Téné Traoré est un « cadeau » que le groupe jihadiste a offert au cerveau de l’attentat sanglant du nouvel An pour le « récompenser ».



La police ajoute également que le mariage religieux entre la jeune femme et Masharipov a été célébré le 6 janvier 2017, soit quelques jours après l’attaque. Il ressort de l’enquête que la Franco-Sénégalaise a envoyé des messages à ses deux sœurs entre le 6 novembre 2016 et le 7 janvier 2017. D’après toujours la police, Téné Traoré devait retrouver en Syrie ses deux sœurs radicalisées qui font l’objet d’un signalement des servies français. C’est ainsi qu’elle s’est rendue en Turquie où elle a pris contact avec des passeurs au service de l’Eat islamique.

