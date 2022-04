Twitter racheté à 44 milliards de dollars US par un Sud-Africain Rédigé par leral.net le Lundi 25 Avril 2022 à 22:51 | | 0 commentaire(s)|

Le conseil d’administration de Twitter a annoncé lundi avoir accepté l’offre de rachat déposée il y a à peine deux semaines par Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX.





Belle opération pour Elon Musk. Le multimilliardaire a conclu un accord, lundi 25 avril, pour racheter le réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars (26 686 milliards de F CFA).

Les discussions sur l’opération, qui semblaient incertaines la semaine dernière, se sont accélérées au cours du week-end après qu’Elon Musk a courtisé les actionnaires du géant au millions d’utilisateurs, en leur présentant les détails financiers de son offre.



Sous la pression, Twitter a commencé à négocier avec le milliardaire américain le rachat de la société au prix proposé de 54,20 dollars par action.







« La liberté d’expression est le fondement d’une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues les questions vitales pour l’avenir de l’humanité », a déclaré Elon Musk dans un communiqué.





